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23.04.2024  13:40   Віталій Хінєвіч

Суд виніс вирок військовослужбовцю, який у Дніпрі розстріляв нацгвардійців

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Офіс Генерального прокурора.
 
Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі
 
Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю. Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.
 
 
Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.
 
Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
 
 
Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.
 
Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів. У суді засуджений свою провину визнав повністю.
 
 
На вирок суду він очікував під вартою.Досудове розслідування - ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 січня 2022 року у Дніпрі солдат термінової служби військової частини Нацгвардії України розстріляв з автомата АК 74 п'ятьох товаришів по службі і ще п'ятеро отримали поранення.
 
Тэги:  події, харків
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