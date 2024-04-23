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23.04.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про звуки вибухів у місті

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що у місті чути звуки вибухів, передає РЕДПОСТ .

 
За його словами, вдень 23 квітня в Харкові пролунало кілька вибухів. Громадяни закликають бути уважними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про влучання в телевежу.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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