У Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янська

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час розслідування встановлено, що мешканка Куп'янська добровільно приєдналася до окупаційної влади. У липні 2022 року вона прийняла пропозицію російських представників і почала працювати у відділі комплектування, що був частиною окупаційної адміністрації.

Уклавши "трудовий договір", вона займалася збором даних і прийняттям документів від кандидатів на посади у псевдоорганах влади до моменту звільнення міста від окупації.

Після звільнення міста від окупаційних сил, жінка залишилася в Куп'янську. Але правоохоронні органи зібрали достатньо доказів її протиправної діяльності і викрили її.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт проти 47-річної жінки за участь у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Суд над колаборанткою відбудеться у Червонозаводському районному суді м. Харкова.