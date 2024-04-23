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23.04.2024  14:02   Рита Парфенова

У Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янська

Жінку, що брала участь у кадровому забезпеченні під час окупації, чекає судове провадження

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час розслідування встановлено, що мешканка Куп'янська добровільно приєдналася до окупаційної влади. У липні 2022 року вона прийняла пропозицію російських представників і почала працювати у відділі комплектування, що був частиною окупаційної адміністрації.

Уклавши "трудовий договір", вона займалася збором даних і прийняттям документів від кандидатів на посади у псевдоорганах влади до моменту звільнення міста від окупації.

Після звільнення міста від окупаційних сил, жінка залишилася в Куп'янську. Але правоохоронні органи зібрали достатньо доказів її протиправної діяльності і викрили її.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт проти 47-річної жінки за участь у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Суд над колаборанткою відбудеться у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини маникюрниця пішла працювати в поліцію.
Тэги:  колаборант, харків
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