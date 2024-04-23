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23.04.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

Диспетчерська служба 1562 запрошує на роботу

КП «Міський інформаційний центр» оголошує набір на посаду оператора Диспетчерської служби 1562, передає РЕДПОСТ .

 
Вимоги до кандидатів:
 
  • Відмінні комунікаційні навички;
  • Вільне володіння українською мовою;
  • Впевнений користувач ПК;
  • Стресостійкість.
Основні функції:
 
  • Консультування містян щодо комунальних питань;
  • Прийом заявок (повідомлень) від містян.
Резюме відправляти на електронну пошту: [email protected].
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники у 200 будинках встановили нові комунікації.
 
Тэги:  харків, робота
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