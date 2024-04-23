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23.04.2024  16:00   

Продав зброї на десятки тисяч: у Харкові судитимуть киянина-зловмисника

Мешканець столиці налагодив збут вогнепальної зброї у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 55-річний чолові з Києва збував зброю. У квітні та червні 2023 року придбав автомати системи «Калашников» АК-74 з метою подальшого перепродажу. Для пошуку покупців чоловік використовував спеціалізовані сайти — мілітарні аукціони, де публікував оголошення і домовлявся з покупцями про умови угоди. 
 
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Отримавши грошовий переказ від «клієнта» на банківську картку, обвинувачений здійснював неповну розборку зброї. Відділивши від каркасу необхідні деталі, чоловік розподіляв їх по коробах, після чого надсилав через поштового перевізника покупцю — мешканцю Харкова.
 
Таким чином обвинувачений збув за майже 80 тис. гривень дві одиниці вогнепальної зброї — автомати системи «Калашников» АК-74.
 
Чоловіка судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила чорного зброяра.
 
Тэги:  кримінал, зброя, харків
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