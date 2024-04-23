23.04.2024 16:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові в одній із квартир вибухнув газовий балон

На пульт аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» надійшов виклик на вибух газового балону в негазифікованому багатоквартирному будинку, передає РЕДПОСТ .

Фахівці зазначають , що мешканець квартири зумисно наразив на небезпеку себе та своїх сусідів, намагаючись скористатися газовим балоном для приготування їжі в приміщення, де це непередбачено.

Однак, через порушення правил безпеки, газовий балон вибухнув. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише пошкоджено вікно оселі.

Газовики нагадують усім харків’янам, що використання скрапленого газу в балонах у приміщеннях багатоквартирних будинків – заборонено, адже це вибухонебезпечно для вас та оточуючих. Навіть маленький газовий балон може спричинити руйнування: від вибитих вікон та пошкоджень квартир до травм або навіть смерті.

Встановлювати балони зі скрапленим газом необхідно лише в приміщеннях, які спеціально для цього обладнані.

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