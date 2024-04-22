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22.04.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові надзвичайники врятували чоловіка з дитиною

22 квітня о 13:46 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій двоповерхівці вулицею Академіка Богомольця.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця події виїхало 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття рятувальників палала кімната у квартирі на другому поверсі. Під час проведення розвідки в осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. 
 
В сусідній квартирі знаходився інший чоловік з дитиною, які не могли самостійно подолати задимлену зону. Рятувальники негайно вжили заходів щодо їх порятунку. Завдяки оперативним діям вогнеборців людей вчасно вивели назовні, вони не зазнали жодних травм.
 
 
Площа пожежі складала близько 7 кв.м. Горіли домашні речі. О 14:11 вогонь локалізували, а о 15:22 повністю ліквідували.
 
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів житловий будинок.
 
Тэги:  пожежа, харків
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