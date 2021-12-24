Харьковскую облгосадминистрацию возглавил Олег Синегубов

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря.
Президент Украины своим Указом №676/2021 назначил на должность председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Его кандидатура была единогласно поддержана 15 декабря на заседании правительства. На этом же заседании было также согласовано его увольнение из Полтавской областной государственной администрации.
На своем телеграм-канале руководитель Харьковской области поблагодарил Президента Владимира Зеленского за доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы реализовать политику президента и правительства.
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