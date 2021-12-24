24.12.2021 21:24 Евгений Клочко

Харьковскую облгосадминистрацию возглавил Олег Синегубов

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря.



t.me/synegubov

Президент Украины своим Указом №676/2021 назначил на должность председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Его кандидатура была единогласно поддержана 15 декабря на заседании правительства. На этом же заседании было также согласовано его увольнение из Полтавской областной государственной администрации.

На своем телеграм-канале руководитель Харьковской области поблагодарил Президента Владимира Зеленского за доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы реализовать политику президента и правительства.

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Напомним, Олегу Синегубову 38 лет, последние два года он занимал должность главы Полтавской ОГА. До руководства Полтавской ОГА Олег Синегубов занимал должность декана факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. До этого работал следователем полиции на Южной железной дороге.

Стоит отметить, что до Синегубова Харьковскую область возглавлял временно исполняющий обязанности главы Александр Скакун. Он был назначен на эту должность в августе нынешнего, после увольнения Айны Тимчук.