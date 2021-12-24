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24.12.2021  21:38   Дмитрий Колоней

Выбросился из окна: в Харькове парень покончил с собой на проспекте (видео)

О суициде в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - самоубийство. Трагедия разыгралась на Московском проспекте, 318. Парень выпрыгнул с 8 этажа. Предположительно молодой человек погиб. Полиция и карета скорой помощи на месте. Подробностей пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о смерти на Воробьевых горах, странной истории погибшего в Харькове.

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