24.12.2021 21:38 Дмитрий Колоней

Выбросился из окна: в Харькове парень покончил с собой на проспекте (видео)

О суициде в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - самоубийство. Трагедия разыгралась на Московском проспекте, 318. Парень выпрыгнул с 8 этажа. Предположительно молодой человек погиб. Полиция и карета скорой помощи на месте. Подробностей пока нет.

Читайте также: Женщина бросилась под троллейбус в Харькове (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали о смерти на Воробьевых горах, странной истории погибшего в Харькове.