Выбросился из окна: в Харькове парень покончил с собой на проспекте (видео)

О суициде в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - самоубийство. Трагедия разыгралась на Московском проспекте, 318. Парень выпрыгнул с 8 этажа. Предположительно молодой человек погиб. Полиция и карета скорой помощи на месте. Подробностей пока нет.
Читайте также: Женщина бросилась под троллейбус в Харькове (ВИДЕО)
Напомним, ранее мы писали о смерти на Воробьевых горах, странной истории погибшего в Харькове.
Комментариев: 0
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны новые увлечения.
Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.
У западных христиан сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
влажность:
давление:
ветер: