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24.12.2021  22:25   

Снежный вечер в Харькове. Большой фоторепортаж

На смену арктическому холоду в Харьков пришел активный теплый фронт, принеся с собой снег и потепление. Фотокорреспондент РЕДПОСТ прошелся улицами заснеженного Харькова.

Зима, Харьков

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Тэги:  снег, зима, пейзаж, погода, харьков
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