Снежный вечер в Харькове. Большой фоторепортаж

В этот день

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны новые увлечения.

Потепление, шквалы, метель: прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 декабря Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.