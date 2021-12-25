Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 25 и 26 декабря

Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 25 декабря, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночной снег утром сменится мелким мокрым снегом, вьюга. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7°...-5°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -4°С).
В воскресенье, 26 декабря, днем и вечером небо в будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-11°С, днем -3°...-8°С (температура комфорта -10°С).
Вероятность магнитных бурь: 10%. Несмотря на некоторое усиление геомагнитных колебаний, магнитных бурь эксперты в области космической погоды не прогнозируют.
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Так что если хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
25 декабря Рождество отмечают западные христиане, протестанты, а также православные церкви, принявшие новоюлианский календарь.
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