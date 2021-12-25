25.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 25 и 26 декабря

Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 25 декабря, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночной снег утром сменится мелким мокрым снегом, вьюга. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7°...-5°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -4°С).



В воскресенье, 26 декабря, днем и вечером небо в будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Ночью местами небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-11°С, днем -3°...-8°С (температура комфорта -10°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Несмотря на некоторое усиление геомагнитных колебаний, магнитных бурь эксперты в области космической погоды не прогнозируют.