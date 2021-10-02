02.10.2021 16:54 Дмитрий Колоней

В Харькове проходит главное танцевальное событие года

В Харькове стартовало самое ожидаемое танцевальное событие не только в Украине, но и в Европе, в котором принимает участие 1500 танцоров из 15 стран мира.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в Харькове стартовал 6-й международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021, а также традиционный "Кубок мэра" под патронатом руководителя Харькова Игоря Терехова. Проходить фестиваль будет 2 и 3 октября в Харьковском Дворце спорта. Открыл его Игорь Терехов, обратившись к участникам и гостям фестиваля с приветственным словом.

"Дорогие участники, болельщики, судьи, гости города и харьковчане. Мне очень приятно сегодня быть здесь. Сегодня у нас праздник, мы проводим традиционные соревнования по спортивным бальным танцам. Я хочу пожелать вам всем выступить достойно, хочу чтобы сегодня дух состязания присутствовал в этом зале, чтобы вы показали всё, на что вы способны и, конечно, чтобы победил в сильнейший. У нас у всех будет замечательное настроение, потому что вы городу Харькова дарите праздник" - сказал и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

В этом году особое внимание уделили социальной направленности фестиваля, есть инклюзивные танцоры.

Два дня любители бальных танцев смогут наслаждаться изяществом и красотой танго и вальса, джайва, квик-степа, румбы и самбы. И всё это в атмосфере невероятного праздника в элитном дэнс-холле, под который во Дворце спорта специально была переоборудована спортивная арена.

По словам организаторов, с каждым годом уровень фестиваля растёт, это вызывает восхищение и подчёркивает его высокий статус.

"Этот турнир действительно получил право проводить Кубок мэра при поддержке Игоря Терехова и это стоит того, поскольку принимать участие в соревнованиях будут представители из 15 стран мира, именитые судьи, великолепные, профессиональные пары, не говоря уже об украинском составе самых лучших чемпионских титулов. Нам будет приятно наблюдать это состязание, мы увидим много интересного",- отметил Игорь Богданов, соорганизатор фестиваля, глава ФСТ" Спартак",

Участники Ukr Dance Cup и "Кубка мэра" - дети, юниоры, молодежь и взрослые. Они покажут своё мастерство в категориях: европейская и латиноамериканская программа, Pro Am, Show Case, командные соревнования, любители и профессионалы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковскому государственному музыкальному лицею присвоят международный статус «All-Steinway School».

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