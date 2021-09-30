30.09.2021 20:09 Дмитрий Колоней

Харьковское учебное заведение получило международный статус

Харьковскому государственному музыкальному лицею присвоят международный статус «All-Steinway School»



Сайт ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, в Харьковском государственном музыкальном лицее (ранее Харьковская средняя специальная музыкальная школа-интернат) 9 октября 2021 года пройдет торжественое мероприятие, посвященное присвоению присвоению учебному заведению международного статуса «All-Steinway School».

Данный статус подтверждает высочайшее качество технического оснащения и образования в учебном заведении и дает преимущества как для лицея, так и для его воспитанников, в том числе, положительный имидж, связанный с именем известного производителя музыкальных инструментов, возможность обмениваться музыкальным опытом между школами-представителями Steinway во всем мире, как педагогам, так и ученикам, участвовать в проектах, проводимых компанией, обеспечивать учебное заведение музыкальными инструментами, отвечающими самым высоким профессиональным требованиям.

Напомним, ранее мы писали о торжественном приеме, на котором лучшим учителям Харькова вручили Благодарности Харьковского горсовета накануне профессионального праздника.