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30.09.2021  20:09   Дмитрий Колоней

Харьковское учебное заведение получило международный статус

Харьковскому государственному музыкальному лицею присвоят международный статус «All-Steinway School»


Сайт ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, в Харьковском государственном музыкальном лицее (ранее Харьковская средняя специальная музыкальная школа-интернат) 9 октября 2021 года пройдет торжественое мероприятие, посвященное присвоению присвоению учебному заведению международного статуса «All-Steinway School».
 
Данный статус подтверждает высочайшее качество технического оснащения и образования в учебном заведении и дает преимущества как для лицея, так и для его воспитанников, в том числе, положительный имидж, связанный с именем известного производителя музыкальных инструментов, возможность обмениваться музыкальным опытом между школами-представителями Steinway во всем мире, как педагогам, так и  ученикам, участвовать в проектах, проводимых компанией, обеспечивать учебное заведение музыкальными инструментами, отвечающими самым высоким профессиональным требованиям.
 
Напомним, ранее мы писали о торжественном приеме, на котором лучшим учителям Харькова вручили Благодарности Харьковского горсовета  накануне профессионального праздника.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  международный статус, музыкальный лицей, харьков, all-steinway school
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