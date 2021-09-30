30.09.2021 21:00

ДТП: В Харькове пешеход в наушниках попал под трамвай (фото)

О сбитом в Харькове пешеходе в наушниках сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове - дорожно-траспортное происшествие. На Академиа Павлова трамвай сбил пешехода.

Пострадавший шел в наушниках и попал под трамвай. Никаких претензий к водителю трамвая не имеет, осознает, что виноват сам. Парень цел, немного разбил бровь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в поселке Подворки во время движения в направлении Люботин тепловоз с одним вагоном сообщением «Основа - Люботин» сбил 15-летнего мальчика в наушниках, переводившего велосипед через железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Юноша погиб на месте. Хождение наушниках привело к подобной трагедии, разыгравшейся ровно два года назад - в 6:50 утра 10 сентября 2019 года - в селе Борки Змиевского района. На местной станции электропоездом был сбит 21-летний житель села Липковатовка, переходивший железнодорожные пути по пешеходному переходу в наушниках. Несмотря на то,что машинист заметил молодого человека, но не успел затормозить. Больше повезло 27-летней женщине, о несчастном случае с которой 19 ноября 2018 года мы ранее писали. В селе Хорошево даму, шедшую в наушниках вдоль железнодорожного пути, сбил тепловоз . Женщина попала в больницу с многочисленными травмами - закрытой черпно-мозговой, двумя переломами ноги, ушибом левого виска и ссадинами лица.

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