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30.09.2021  21:00   

ДТП: В Харькове пешеход в наушниках попал под трамвай (фото)

О сбитом в Харькове пешеходе в наушниках сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-траспортное происшествие. На Академиа Павлова трамвай сбил пешехода.
 
Пострадавший шел в наушниках и попал под трамвай. Никаких претензий к водителю трамвая не имеет, осознает, что виноват сам. Парень цел, немного разбил бровь.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в поселке Подворки во время движения в направлении Люботин тепловоз с одним вагоном сообщением «Основа - Люботин» сбил 15-летнего мальчика в наушниках, переводившего велосипед через железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Юноша погиб на месте.
 
Хождение  наушниках привело к подобной трагедии, разыгравшейся ровно два года назад - в 6:50 утра 10 сентября 2019 года - в селе Борки Змиевского района. На местной станции электропоездом был сбит 21-летний житель села Липковатовка, переходивший железнодорожные пути по пешеходному переходу в наушниках. Несмотря на то,что машинист заметил молодого человека, но не успел затормозить.
 
Больше повезло 27-летней женщине, о несчастном случае с которой 19 ноября 2018 года мы ранее писали. В селе Хорошево даму, шедшую в наушниках вдоль железнодорожного пути, сбил тепловоз . Женщина попала в больницу с многочисленными травмами - закрытой черпно-мозговой, двумя переломами ноги, ушибом левого виска и ссадинами лица.

 

 
 

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Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход, наушники
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