Лет журавлей: что категорически нельзя делать 1 октября (фото)

01.10.2021 03:49 Дмитрий Колоней

Православные 1 октября отмечают праздник иконы Божьей Матери «Целительница», и чтят память о святой Ариадне.

Святая Ариадна была рабыней старейшины города Промиссии Тертиллы, который исповедовал язычество. Когда у Тертиллы родился сын, святая Ариадна отказалась, в отличие от окружения старейшины, участвовать в жертвоприношениях богам в честь ребёнка. За это Тертилла подверг ее жесточайшим мукам, а затем бросил в тюрьму.

Освободившись из темницы, женщина решила покинуть Промисси, но Тертилла, узнав об этом, послал за ней погоню. Услышав приближение всадников, Ариада попросила у Бога помощи, и он не оставил её. Сразу после молитвы в горе образовалась расщелина, куда вошла святая, после чего гора быстро сомкнулась за её спиной. Увидев это, слуги Тертиллы испытали сильный страх, а затем стали безумными. Из-за безумия они нападали друг на друга и практически все погибли.

Икона Божьей Матери «Целительница» была написана на территории современной Грузии в IV веке, при жизни там святой Нины, считающийся просветительницей страны. Икона длительное время находилась в Цикланском храме, расположенном в Карталинии. На иконе присутствует изображение Божьей Матери, которая находится у постели одного из больных клириков. Существует несколько списков с оригинала, причём один из этих них считается чудотворным.