01.10.2021 03:49 Дмитрий Колоней
Лет журавлей: что категорически нельзя делать 1 октября (фото)
Православные 1 октября отмечают праздник иконы Божьей Матери «Целительница», и чтят память о святой Ариадне.
Фото из открытых источников
Святая Ариадна была рабыней старейшины города Промиссии Тертиллы, который исповедовал язычество. Когда у Тертиллы родился сын, святая Ариадна отказалась, в отличие от окружения старейшины, участвовать в жертвоприношениях богам в честь ребёнка. За это Тертилла подверг ее жесточайшим мукам, а затем бросил в тюрьму.
Освободившись из темницы, женщина решила покинуть Промисси, но Тертилла, узнав об этом, послал за ней погоню. Услышав приближение всадников, Ариада попросила у Бога помощи, и он не оставил её. Сразу после молитвы в горе образовалась расщелина, куда вошла святая, после чего гора быстро сомкнулась за её спиной. Увидев это, слуги Тертиллы испытали сильный страх, а затем стали безумными. Из-за безумия они нападали друг на друга и практически все погибли.
Икона Божьей Матери «Целительница» была написана на территории современной Грузии в IV веке, при жизни там святой Нины, считающийся просветительницей страны. Икона длительное время находилась в Цикланском храме, расположенном в Карталинии. На иконе присутствует изображение Божьей Матери, которая находится у постели одного из больных клириков. Существует несколько списков с оригинала, причём один из этих них считается чудотворным.
Именины:
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Алексей
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Аркадий
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Борис
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Вениамин
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Владимир
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Вольдемар
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Иван
-
Илларион
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Константин
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Михаил
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Петр
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Сергей
-
Ян
-
Ариадна
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Арина
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Ефросинья
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Ирина
-
София
Традиции и поверия на Аринин День
В народе 1 октября - Аринин День, День Арины, праздник Арины, Арина Шиповница или Лет журавлей. Святой принято было молиться о благополучии и здоровье во время осенней распутицы и непогоды.
Наши предки с этого времени начинали запасаться одноименной ягодой, которая уже успела накопить витамин С. Но с этим процессом нельзя было затягивать, ибо серьёзные заморозки могли разрушить полезные свойства шиповника.
1 октября – подходящее время для активного сбора шиповника. Это необходимо сделать прежде, чем нагрянут осенние заморозки.
Людям, родившимся в праздник Арины, пророчат долголетие и насыщенную жизнь.
Аринин день знаменует окончание сезона белых грибов.Во время праздника деревенские девушки традиционно собирались и вместе делали заготовки на зиму.
Сны на Аринин День
Сны этих суток считаются вещими, особенно если приснилось нечто хорошее. Так, если лучи солнца во сне скользят по вашему телу, в жизни в ближайшее время вы можете разбогатеть. Цветущий сад или плодородная земля - к предвестниками деловых успехов.
Даже неприятные сны, увиденные в эту ночь, могут нести добро. Так, например, разбегающиеся тараканы и грызуны сообщат об исцелении от какой-то серьезной зависимости или болезни.
Считается, что в этот день снятся вещие сны, которые должны исполниться не ранее, чем через полгода
Приметы на на Аринин День
-
улетают журавли - к скорым лютым морозам
-
журавлей на Арину не наблюдается – к теплым деням еще какое-то время
-
на берёзе ещё прослеживаются листья – к позднему снегу.
-
бурьян за лето вырос очень высоко - к снежной зиме
-
утром слышно как трещит домашняя мебель и утварь - к сильной непогоде вечером
-
сильный восточный ветер – к тёплой погоде в ближайшие дни
-
какая поода на 1 октября - такая будет 1 апреля или весь апрель
Что нельзя делать на Аринин День
На Аринин день нельзя:
-
сажать и пересаживать и поливать растения
-
оставлять ребенка до года или дошкольника в закрытом помещении - темные силы могут испугать на всю жизнь, сделать заиой
-
укорачивать волосы
-
жаловаться на свою долю, особенно в присутствии большого количества людей
-
махать рукой улетающим в этот день журавлям - машущий больше их никогда не увидит, поскольку серьезно заболеет или вовсе умрет.
-
ходить в гости
-
принимать гостей так как считалось, что чужие люди в этот день могут принести в дом множество мелких и неприятных хлопот.
-
рассказывать секреты, как свои, так и чужие
-
видеться влюбленным, так как они могут сильно поссориться, возможно, даже навсегда
-
пересылать фото и селфи
-
ругаться
-
спорить
-
хвалиться своими достижениями
-
обижать близких и родных
-
перечить старшим.
-
просить у Бога больше, чем нужно для жизни, иначе можно не только ничего не получить, но и потерять все имеющееся.
Что делали на Аринин День
Именно с этого времени начинали собирать плоды шиповника, в которых к тому времени после заморозков уже накапливалось много витаминов С, что подтверждается наукой. Кроме того, после первых заморозков плоды приобретаэт сладкий вкус, становятся мягкими, а объем аскорбиновой кислоты в них снижается.
Собирали плоды шиповника в корзины небольшого размера, после чего подвергали их сушке. Считалось, что лучше всего сушить крупные недозревшие ягоды, имеющие ровную и блестящую поверхность. После того как плоды были высушены, их активно использовали для приготовления целебных отваров, которые без каких-либо ограничений употребляли в течение всей зимы.
Было принято наблюдать за отлётом журавлей в дальние края. Провожая этих птиц на юг, они кричали им вслед «колесом дорога», желая, таким образом, лёгкого пути и скорее добраться до тёплых мест, где журавли будут пережидать холодное время года. Считалось, что возвращаясь на родину, журавль приносит на своих крыльях весну, и поэтому возвращение этих птиц ждали с большим нетерпением.
В этот день в старину занимались заготовкой капусты, которую потом квасили или солили. Считалось, что, если рубить ее в праздник, она окажется вкусной и хрустящей, а также будет долго храниться.
Верующие в этот день направлялись в храм, чтобы попросить святую Ирину о здоровье, семейном счастье и благополучии в доме.цы наши предки старались творить только добро.
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