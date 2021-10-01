Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 1 октября

Первый день октября будет солнечным. Но рассслабляться не стоит: в воздуже уже витает осенная прохлада.
После ночных заморозков днем температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла, в погода будет теплая и сухая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +15°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+8°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 30%. Сутки первого октября начнутся умеренной магнитной бурей. Ее пик приходится на 6 часов утра, после полудня ситуация несколько улучшится, но метеозависимым людям нужно чутко прислушиваться к сигналам собственного организма.
Народные приметы. Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.
Если 1 октября журавли начинали улетать в теплые края, то на Покров (14 октября) ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит».
Если на березе еще осталась листва, значит зима будет теплой и тихой.
Несмотря на осень, романтический настрой сегодня силен, и любовные флюиды витают в воздухе. Так что постарайтесь не потерять голову.
Первые выходные октября будут облачными, но без осадков.
Праздник отмечается в день рождения основоположника философии и стратегии ненасилия Махатмы Ганди.
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