01.10.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 1 октября

Сегодня эмоции уравновешиваются логикой, а значит день одинаково хорош как для дел, связанных с крупными финансами, так и для серьезных шагов в личной жизни.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Деловой настрой сегодня вряд ли посетит Овнов,и было бы разумнее не пытаться прыгнуть выше головы, а посвятить день тем приятным вещам, на которые раньше не хватало времени.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В любых спорах и конфликтах дня Тельцы склонны занимать место миротворцев. Занятие достойное, но следите за тем, чтобы негатив окружающих в итоге не обрушился на вас самих.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Следовать строгому плану, а тем более действовать по указке других – такое развитие событий вызывает у Близнецов отторжение. Так что единственный выход: построить день так, чтобы заниматься тем, что вызывает интерес.



Рак (22 июня – 23 июля)

Ракам сегодня захочется почувствовать себя частью коллектива. И не зря: по мнению звезд, общительность поможет им продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.



Лев (24 июля – 23 августа)

В какой-то момент дня Львам предстоит принять решение, которое серьезным образом отразится на их будущем. И пословица «Семь раз отмерь, один отрежь» должна стать девизом Львов на сегодня.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Какие бы преграды ни встречались на пути Дев в этот день, – считайте до десяти, повторяйте как мантру «Спокойствие, только спокойствие», но только не поддавайтесь гневу. Лучше отпустить ситуацию, сделав вид, что ничего не было.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня в жизни Весов может появиться человек, с которым они не виделись много лет, возникнуть предложение о новой работе или шанс отправиться в путешествие. Новости или неожиданные события внесут в жизнь Весов разнообразие.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Благодаря своим амбициям и целеустремленности Скорпион отлично справится с любым порученным ему фронтом работ. Единственное, чем ему заниматься не стоит, – это творчеством. Любые эксперименты в этой сфере окажутся малоэффективными.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Высказывания Стрельцов могут быть превратно поняты окружающими, поэтому звезды советую им сократить общение до необходимого минимума. Одиночество скрасит любимая книга или просмотр сериала.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам звезды советуют держать руку на пульсе. Только контролируя ситуацию, он сможет добиваться поставленных целей. Однако чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче в общении.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей могут испытывать неуверенность в ответственных делах, а также во время принятия решений. Звездный совет: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Похоже, интуиция Рыб сегодня взяла выходной. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что они делают, могут гарантировать им нужный результат.