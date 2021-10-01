Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 1 октября

Сегодня эмоции уравновешиваются логикой, а значит день одинаково хорош как для дел, связанных с крупными финансами, так и для серьезных шагов в личной жизни.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Деловой настрой сегодня вряд ли посетит Овнов,и было бы разумнее не пытаться прыгнуть выше головы, а посвятить день тем приятным вещам, на которые раньше не хватало времени.
Телец (21 апреля – 21 мая)
В любых спорах и конфликтах дня Тельцы склонны занимать место миротворцев. Занятие достойное, но следите за тем, чтобы негатив окружающих в итоге не обрушился на вас самих.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Следовать строгому плану, а тем более действовать по указке других – такое развитие событий вызывает у Близнецов отторжение. Так что единственный выход: построить день так, чтобы заниматься тем, что вызывает интерес.
Рак (22 июня – 23 июля)
Ракам сегодня захочется почувствовать себя частью коллектива. И не зря: по мнению звезд, общительность поможет им продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.
Лев (24 июля – 23 августа)
В какой-то момент дня Львам предстоит принять решение, которое серьезным образом отразится на их будущем. И пословица «Семь раз отмерь, один отрежь» должна стать девизом Львов на сегодня.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Какие бы преграды ни встречались на пути Дев в этот день, – считайте до десяти, повторяйте как мантру «Спокойствие, только спокойствие», но только не поддавайтесь гневу. Лучше отпустить ситуацию, сделав вид, что ничего не было.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Сегодня в жизни Весов может появиться человек, с которым они не виделись много лет, возникнуть предложение о новой работе или шанс отправиться в путешествие. Новости или неожиданные события внесут в жизнь Весов разнообразие.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Благодаря своим амбициям и целеустремленности Скорпион отлично справится с любым порученным ему фронтом работ. Единственное, чем ему заниматься не стоит, – это творчеством. Любые эксперименты в этой сфере окажутся малоэффективными.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Высказывания Стрельцов могут быть превратно поняты окружающими, поэтому звезды советую им сократить общение до необходимого минимума. Одиночество скрасит любимая книга или просмотр сериала.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогам звезды советуют держать руку на пульсе. Только контролируя ситуацию, он сможет добиваться поставленных целей. Однако чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче в общении.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей могут испытывать неуверенность в ответственных делах, а также во время принятия решений. Звездный совет: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Похоже, интуиция Рыб сегодня взяла выходной. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что они делают, могут гарантировать им нужный результат.
Несмотря на осень, романтический настрой сегодня силен, и любовные флюиды витают в воздухе. Так что постарайтесь не потерять голову.
Первые выходные октября будут облачными, но без осадков.
Праздник отмечается в день рождения основоположника философии и стратегии ненасилия Махатмы Ганди.
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