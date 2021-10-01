01.10.2021 09:21 Рита Парфенова

90 лет назад в Харькове заработал ХТЗ

1 октября 1931 году вступил в строй Харьковский тракторный завод. Для рабочих завода одновременно с пуском предприятия построили поселок ХТЗ.





Первой продукцией завода были колесные тракторы СХТЗ, оснащенные керосиновыми двигателями. Мощность техники была 30 лошадиных сил трактор развивал скорость до 7,4 километров в час.



С момента пуска завод включился в популярное в те годы соцсоревнование и до конца первой пятилетки, которая заканчивалась в 1932 году, завод выпустил 17 374 трактора. В 1935 году с конвейера сошёл 100-тысячный трактор., а в 1936-м – 150-тысячный.



Ассортимент продукции завода расширялся, ХТЗ стал выпускать тракторы на гусеничном ходу, а в годы Второй мировой войны перепрофилировался на выпуск легких танков Т-16.



За годы работы завод выпустил более 3 миллионов тракторов и другой тяжелой специализированной техники, которую всегда отличала надежность, функциональность и высочайшее качество исполнения. Изделия, выпущенные промышленным предприятием ХТЗ, на протяжении десятилетий пользовались большим спросом не только на территории бывшего Советского Союза, но и во многих странах Европы, Азии и даже Африки. На сегодняшний день Харьковский тракторный завод производит большое количество моделей современных тракторов и спецтехники, обладающих высокой надежностью, при этом сохранено несомненное преимущество - низкая стоимость продукции.



На максимум производительности завод вышел в 1980-е — выпуск продукции составлял до 70 тысяч тракторов в год. А 16 апреля 1982 года завод выпустил двухмиллионный трактор.



За годы работы завод выпустил более 3 миллионов тракторов и другой тяжелой специализированной техники.



Сейчас на мощностях предприятия создан технопарк «Экополис ХТЗ» и организовывается предприятие по выпуску харьковского трамвая.



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В первый день октября отмечается сразу несколько международных праздников.



По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана. Целями праздника ООН обозначила привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. Каждый год проведение Дня посвящено какой-то особой теме. В 2021 году это «Цифровое равенство для всех возрастов». Прогресс не стоит на месте, и в современном обществе много услуг переведено в цифровое пространство, многие службы, в том числе и социальные «прописались» в смартфоне. Поэтому важной задачей становится предоставление доступа к цифровым технологиям людям всех возрастов.



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День музыки был утвержден Международным советом ЮНЕСКО по музыке 1983 году и считается профессиональным праздником всех музыкантов, руководителей оркестров, работников филармоний и музыковедов. И естественно, праздник отмечается концертными программами, звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.



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1 октября отмечается Всемирный вегетарианский день. Вегетарианство в своем современном виде зародилось в Англии, где в 1847 году было основано первое вегетарианское общество (в самой Англии вегетарианство получило распространение под влиянием буддизма, с которым английские колонизаторы познакомились в Индии). Англия и сейчас является страной, где больше всего сторонников вегетарианской диеты – 6% населения этой страны не употребляют мяса.



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Каждую первую пятницу октября отмечается международный праздник улыбок. Этим праздником мы обязаны американскому художнику Харви Бэллу, который нарисовал улыбающуюся желтую рожицу для визитной карточки одной страховой компании. Совсем скоро смайлик стал появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом. А 1 октября 1999 года (который выпал аккурат на пятницу) по инициативе самого художника впервые был отпразднован Всемирный день улыбки.



Именины отмечают: Арина, Ирина, Михаил, Софья, Тереза.