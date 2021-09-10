Под Харьковом поезд сбил насмерть подростка на велосипеде (фото)

Обстоятельства смертельного ЧП устанавливает полиция.
В поселке Подворки 9 сентября поезд сообщением Основа - Люботин сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. Трагедия произошла около половины седьмого вечера, поезд двигался в сторону Люботина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
От полученных травм 15-летний юноша, житель поселка Песочин, погиб на месте.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 6 сентября 39-летняя жительница Харькова пыталась запрыгнуть в вагон движущегося товарного поезда на станции Ингулец в городе Кривой Рог и получила повреждения в виде травматической ампутации левой стопы.
Комментариев: 0
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
влажность:
давление:
ветер: