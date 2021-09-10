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10.09.2021  09:29   Рита Парфенова

Под Харьковом поезд сбил насмерть подростка на велосипеде (фото)

Обстоятельства смертельного ЧП устанавливает полиция.

Подростка на велосипеде сбил насмерть поезд под Харьковом

В поселке Подворки 9 сентября поезд сообщением Основа - Люботин сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. Трагедия произошла около половины седьмого вечера, поезд двигался в сторону Люботина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

От полученных травм 15-летний юноша, житель поселка Песочин, погиб на месте.

Подростка на велосипеде сбил насмерть поезд под Харьковом

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 сентября 39-летняя жительница Харькова пыталась запрыгнуть в вагон движущегося товарного поезда на станции Ингулец в городе Кривой Рог и получила повреждения в виде травматической ампутации левой стопы.

 

Подростка на велосипеде сбил насмерть поезд под Харьковом

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, харьков
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