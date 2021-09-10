10.09.2021 09:02 Рита Парфенова

Дія перестала работать: подробности

С ночи 10 сентября из-за проведения технических работ перестал работать портал государственных услуг «Дія».

С двух часов ночи 10 сентября до двух часов ночи 11 сентября 2021 года портал государственных услуг «Дія» будет недоступен для пользователей. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Дія».



В это время на портале будут обновлять адресные справочники, поэтому нельзя будет воспользоваться услугами.



«Сегодня ночью «Дія» обновляет адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября», – говорится в сообщении на телеграм-канале портала.



Обновление адресных справочников, как пояснили в пресс-службе, необходимо для того, чтобы безошибочно отображалась принадлежность населенных пунктов к громадам.



«Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее», — заявили в «Дія».

Ранее Минцифры презентовало более 10 революционных услуг в приложении Дія. Обновления доступны на портале и в приложении.