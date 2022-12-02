На Харківщині під товарним потягом загинула жінка

Поліція з’ясовує обставини смертельного травмування жінки електропотягом в Богодухівському районі
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
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