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02.12.2022  13:26   

На Харківщині під товарним потягом загинула жінка

Поліція з’ясовує обставини смертельного травмування жінки електропотягом в Богодухівському районі

Новини Харькова: під товарним потягом загинула жінка

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

2 грудня близько 4:00 в селі Шарівка Богодухівського району біля станції "Огульці" вантажний потяг здійснив наїзд на 70-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці. Під час руху машиніст подавав звуковий сигнал.
 
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, на залізничній станції у смт Кегичівка Красноградського району 57-річну жінку смертельно травмували електропоїздом, який їхав з Полтави до Лозової.
Тэги:  попал под поезд, харьков
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