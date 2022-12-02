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02.12.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова відновили підземний газопровід

Фахівці провели ремонтні роботи у Київському районі.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Повідомляється, що у Київському районі було виявлено підземний газопровід низького тиску, пошкоджений внаслідок попадання ворожим снарядом. Спеціалісти замінили пошкоджену ділянку газопроводу на нову та виконали роботи з ізоляційного покриття газогону.
 
Після перевірки на щільність та герметичність, в десятки приватних будинків буде відновлено газопостачання з дотриманням усіх вимог безпеки.
 
Наразі продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи постраждалих мікрорайонів, проводиться капітальний ремонт пошкоджених газопроводів, перемонтаж системи, обстеження мереж і поступове відновлення газопостачання до осель містян.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули аварійні ситуації на водоводах.
 
Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  харьков, жкх
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