02.12.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварійні ситуації на водоводах

У Шевченківському районі проведено комплексні заходи на шести об'єктах водопровідного господарства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 1 грудня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 8 оглядових колодязів. Зокрема, у Шевченківському районі проведено комплексні заходи на шести об'єктах водопровідного господарства.

«По вул. Ахсарова (діаметр трубопроводу 500 мм), вул. Академіка Погорєлова (400 мм) та пр. Перемоги (300 мм) бригадами було оперативно ліквідовані аварійні ситуації на водоводах. По пр. Перемоги та вул. Новгородській капітально відремонтували оглядові колодязі, а по пр. Науки усунули пошкодження на вводі в будинок. Завдяки досвіду та злагодженим діям ремонтників, а також належним забезпеченням усім необхідним для проведення відновлювальних робіт із завданням впоралися у встановлені терміни», - підсумував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 2 грудня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 17 пошкоджених водоводах міста.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахунках за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».