Ситуація з виїздом із України 2 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 2 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 1 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 66 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – наші співвітчизники.
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