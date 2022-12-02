02.12.2022 12:48 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 2 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 2 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легкових авто;

«Угринів» - 50 легкових авто;

«Рава-Руська» - 30 легкових авто;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 80 легкових авто;

«Шегині» - 75 легкових авто, 50 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 5 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 30 легкових авто;

«Лужанка» - 12 легкових авто;

«Вилок» - 5 легкових авто.

За добу 1 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 66 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – наші співвітчизники.