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02.12.2022  12:48   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 2 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 2 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 80 легкових авто;
  • «Угринів» - 50 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 30 легкових авто;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 80 легкових авто;
  • «Шегині» - 75 легкових авто, 50 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 5 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 30 легкових авто;
  • «Лужанка» - 12 легкових авто;
  • «Вилок» - 5 легкових авто.

За добу 1 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 66 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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