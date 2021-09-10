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10.09.2021  10:02   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 10 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 341 новых случая заражения коронавирусом.

238 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 сентября составляет 154 126 человек.

Из них:

  • 3 736 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);
  • 146 932 человек выздоровели (за сутки выздоровели 95 человек);
  • 3 458 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 239 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 279 – жители Харьковского района (в том числе 238 харьковчан);
  • 27 – Чугуевского;
  • 11 – Купянского;
  • 8 – Лозовского;
  • 6 – Изюмского;
  • 6 – Богодуховского;
  • 4 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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