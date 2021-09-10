10.09.2021 10:02 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 10 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 341 новых случая заражения коронавирусом.



238 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 сентября составляет 154 126 человек.



Из них:

3 736 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);

146 932 человек выздоровели (за сутки выздоровели 95 человек);

3 458 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 239 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

279 – жители Харьковского района (в том числе 238 харьковчан);

27 – Чугуевского;

11 – Купянского;

8 – Лозовского;

6 – Изюмского;

6 – Богодуховского;

4 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 сентября.