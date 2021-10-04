С ножом и пистолетом: что нашли у посетителей судов Харькова и области в сентябре

В первый осенний месяц сотрудники территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области обнаружили у посетителей 1645 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны, попытки пронести в учреждения правосудия запрещенные предметы не прекращаются.
И в сентябре 2021 года судебная охрана выявила во время поверхностной проверки посетителей следующие предметы:
В ТОП-3 судебных учреждений, где выявили самое большое количество запрещенных предметов, вошли Харьковский окружной административный суд, Московский районный суда и Киевский районный суд. Впрочем, это самые загруженные суды Харькова, где поток посетителей в сотни раз больше, чем в других судебных учреждениях города.
Наиболее законопослушными были посетители районных судов - Богодуховского и Змиевского.
Служба судебной охраны просит посетителей судов соблюдать правила посещения судебных учреждений и напоминает, что не стоит приносить с собой предметы, представляющие повышенную опасность.
Напомним, в августе 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 2110 запрещенных предметов.
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