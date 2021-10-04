04.10.2021 15:00 Рита Парфенова

С ножом и пистолетом: что нашли у посетителей судов Харькова и области в сентябре

В первый осенний месяц сотрудники территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области обнаружили у посетителей 1645 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны, попытки пронести в учреждения правосудия запрещенные предметы не прекращаются.



И в сентябре 2021 года судебная охрана выявила во время поверхностной проверки посетителей следующие предметы:

13 штук огнестрельного оружия (с начала года – 58 ед.);

93 устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями (с начала года – 863 ед.);

922 патрона, в том числе и оснащенные резиновыми пулями (с начала года – 9037 ед.);

713 ножей (с начала года – 5238 ед.);

319 ножниц, отверток и других заостренных предметов (с начала года – 2588 ед.);

504 баллончика с веществами слезоточивого и раздражающего действия (с начала года – 4379 ед.);

12 электрошоковых устройства(с начала года – 88 ед. с начала года).

В ТОП-3 судебных учреждений, где выявили самое большое количество запрещенных предметов, вошли Харьковский окружной административный суд, Московский районный суда и Киевский районный суд. Впрочем, это самые загруженные суды Харькова, где поток посетителей в сотни раз больше, чем в других судебных учреждениях города.



Наиболее законопослушными были посетители районных судов - Богодуховского и Змиевского.



Служба судебной охраны просит посетителей судов соблюдать правила посещения судебных учреждений и напоминает, что не стоит приносить с собой предметы, представляющие повышенную опасность.



Напомним, в августе 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 2110 запрещенных предметов.