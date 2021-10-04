04.10.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Попасть на Итоговый турнир: Свитолина впервые может пролететь мимо главных состязаний года

Харьковчанке Элине Свитолиной необходим успех на состязаниях Индиан-Уэллсе.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, после проигрыша Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чикаго Свитолина усложнила свою ситуацию в контексте борьбы за путевку на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Гвадалахаре.

Прямо сейчас в онлайн-версии WTA Race Элина Свитолина располагается на 12-й позиции с почти 400-очковым отставанием от последнего проходного на WTA Finals 8-го места.

На данный момент вакантными остаются четыре путевки на Итоговый турнир - досрочно необходимое количество очков набрали первая ракетка мира и чемпионка Уимблдона Эшли Барти, двукратная полуфиналистка мейджоров и победительница турнира в Мадриде Арина Соболенко, чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова и финалистка Уимблдона Плишкова.

На 5-6 местах твердо стоят потенциальные дебютантки WTA Finals Мария Саккаре и Ига Швентек, поэтому на финише чемпионской гонки основная борьба пойдет за 7-8 строчки.

Ключевая битва за остальные места на Итоговом турнире развернется уже сегодня, когда в Индиан-Уэллсе стартует заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000.

Положение Свитолиной в чемпионской гонке не оставляет ей ничего другого, как доходить на BNP Paribas Open как минимум до полуфинала. Если украинка справится с этой задачей, то в WTA Race ровно на 1 очко опередит Наоми Осаку.

Два года назад в Индиан-Уэллсе Свитолина остановилась в 1/2 финала, обыграв по ходу турнира Софию Кенин, Эшли Барти и Маркету Вондроушову.

После Индиан-Уэллса Свитолина на предпоследней неделе гонки выступит на турнире WTA 250 в Тенерифе. Элина по очевидным причинам решила проигнорировать Кубок Кремля, хотя в Москве могла заработать больше очков.

Если после поездки на Тенерифе Свитолина еще не забронирует билет в Гвадалахару и будет сохранять шансы на выступление на Итоговом турнире, то на финальной неделе чемпионской гонки она может попросить wild card на один из турниров WTA 250 - в Румынии или Италии.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчанка уступила Онс Жабер из Туниса на турнире в Чикаго 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 23 минуты. У Элины один эйс и три двойные ошибки. Но роковую роль сыграли брейк-поинты. Об этом говорит и статистика мачта - Элина использовала лишь 1 из 12 брейков.