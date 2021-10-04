04.10.2021 15:45 Виталий Хиневич

Игорь Терехов поздравил харьковских библиотекарей с прошедшим праздником

Во время визита в библиотеку руководитель города ознакомился с ее фондом.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

На данный момент это единственная в Восточном регионе Украины специализированная музыкально-театральная библиотека им. К.С. Станиславского. Библиотека им. К.С. Станиславского во многом определяет пульс культурной жизни города. Ее фонды являются тем источником, из которого художники берут идеи для сценариев, драматургии, музыки, сценографии, поэзии и других произведений искусства, для научных исследований и популярных статей. Библиотека является важным научным центром по вопросам искусства, обслуживающего все слои населения.

"Очень жаль, что сейчас молодежь отдает предпочтение гаджетам, а не живым книгам. Чтобы привить детям любовь к книгам - нужно привлекать их к экскурсиям в такие библиотеки как эта. Здесь есть на что посмотреть, что почитать и что послушать. Вопрос об организации экскурсий для школьников уже в разработке, "- подчеркнул руководитель города Игорь Терехов.

Игорь Терехов на встрече с библиотекарями заявил, что совсем скоро в Харькове появится книга о Харьковском зоопарке.

Напомним, в Центральной библиотеке имени И. С. Тургенева будут доступны новые форматы интеллектуального досуга горожан.