    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Массовая драка в ночном в клубе Харькова: полиция открыла уголовное дело (фото)
04.10.2021  15:59   Дмитрий Колоней

Массовая драка в ночном в клубе Харькова: полиция открыла уголовное дело (фото)

В Харькове конфликт, пострадали 2 молодых парня.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 3 октября около 4:00 полицейских вызвали  один из ночных клубов на Павловом Поле. Конфликт произошел возле развлекательного заведения на улице 23 Августа.
 
 
По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр, опросила свидетелей, изъяла вещественные доказательства. 
 
 
Следователем Харьковского районного управления полиции №3 открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.
 
Криминал Харьков: В 4 утра произошла драка в ночном клубе по улице 23 Августа
 
 
Напомним, ранее мы писали о драках в ночных клубах.Так, произошла массовая драка возле клуба «Жара» на Новых домах.
По словам очевидцев, причиной драки стала девушка. Вроде бы, девушку не поделили. Было пять патрулей полиции. Трех человек увезли на «скорой».  Еще один конфликт, на этот раз в женском исполнении, произошел возле клуба «Корова».
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, ночной клуб, харьков, павлово поле, 23 августа, уголовное дело, дебош, хулиганство, конфликт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Криминал и происшествия Ночью избит мужчина на Новых Домах: устанавливаются участники нападения в Харькове 13.09 Криминал и происшествия В Харькове автоспор перерос в драку: сотрудник полиции забрызгал газовым баллоном противника с битой (видео) 19.08 Спорт Погоня и драка на футбольном поле: скандал во время матча харьковского клуба (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 