Массовая драка в ночном в клубе Харькова: полиция открыла уголовное дело (фото)

04.10.2021 15:59 Дмитрий Колоней

В Харькове конфликт, пострадали 2 молодых парня.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр, опросила свидетелей, изъяла вещественные доказательства.

Следователем Харьковского районного управления полиции №3 открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

По словам очевидцев, причиной драки стала девушка. Вроде бы, девушку не поделили. Было пять патрулей полиции. Трех человек увезли на «скорой». Еще один конфликт, на этот раз в женском исполнении, произошел возле клуба «Корова».