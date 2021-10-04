04.10.2021 15:59 Дмитрий Колоней
Массовая драка в ночном в клубе Харькова: полиция открыла уголовное дело (фото)
В Харькове конфликт, пострадали 2 молодых парня.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 3 октября около 4:00 полицейских вызвали один из ночных клубов на Павловом Поле. Конфликт произошел возле развлекательного заведения на улице 23 Августа.
По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр, опросила свидетелей, изъяла вещественные доказательства.
Следователем Харьковского районного управления полиции №3 открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.
Напомним, ранее мы писали о драках
в ночных клубах.Так, произошла массовая драка возле клуба «Жара» на Новых домах.
По словам очевидцев, причиной драки стала девушка. Вроде бы, девушку не поделили. Было пять патрулей полиции. Трех человек увезли на «скорой». Еще один конфликт, на этот раз в женском исполнении, произошел возле клуба «Корова».
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