04.10.2021 16:13

Руководство по выбору женского нижнего белья на холодную погоду

Начиная с сентября сборы на прогулку превращаются для многих женщин в пытку. Разбираемся, какие трусики надеть, чтобы не замерзнуть и сохранить стильный вид.

Выбор нижнего белья также важен, как и подбор идеального платья, но многие девушки не уделяют внимания деталям. Если вы подпадаете под эту категорию и не знаете, какие женские трусики нужно носить осенью и зимой, то рискуете испортить весь образ. Мы разработали удобное руководство, чтобы помочь вам найти лучшие изделия из возможных на предстоящие холода.

Теплые женские трусики: на что обращать внимание при покупке

Нижнее белье — это первый слой, контактирующий с телом. Женщины хотят чувствовать его как вторую кожу. Летом это возможно благодаря нейлоновым бесшовным моделям, но в зимнее время они не подходят для ежедневной носки.

Классические товары могут быть не менее практичными, красивыми и комфортными, если качественные материалы сочетаются с элегантным кроем. Собираясь купить трусики, убедитесь, что они подходят вашей фигуре, характеру, повседневной одежде:

Помните о типе телосложения. Высокая талия нужна обладательницам животика, а девушкам с грушевидной фигурой и пышными ягодицами как у Ким Кардашьян стоит присмотреться к шортикам.

Выбирайте ткань с умом. Хлопок с небольшим содержанием синтетики остается лучшим материалом на холода — легко стирается, впитывает пот, не создает парниковый эффект.

Ищите упругую резинку, но избегайте слишком тесных изделий. Никто не хочет весь день подтягивать вещи, которые постоянно соскальзывают, образуют комки под джинсами, брюками или юбкой. Тесные вещи доставляют не меньше дискомфорта — давят, ухудшают кровообращение, натирают и провоцируют проблемы со здоровьем.

Важно понимать, что размерные таблицы брендов часто отличаются — модель среднего размера Conte может не совпадать с аналогом от Fleri. Кроме того вес меняется в течение года и если летом большинство женщин худеют, то зимой быстро набирают 2–3 килограмма. Поэтому проверка замеров в начале и середине сезона очень важна. Замеры сантиметровой лентой талии и обхвата бедер займут 5 минут, зато позволят избежать разочарования при покупке.

Женские трусики со скидкой и бесплатной доставкой — где оформить такой заказ

Не бойтесь потратить немного больше на хлопковые трусы с потрясающим кружевом, симпатичным дизайном. В них вы почувствуете себя уверенно, повысите уровень физического и психологического комфорта. Экономить стоит на доставке и интернет-магазин MakeUp с радостью поможет в этом — сотрудники собственной курьерской службы бесплатно привезут заказ до двери и примут за него оплату наличными. Курьеры работают в Киеве и 170 больших городах, а в остальных населенных пунктах — партнеры-перевозчики.