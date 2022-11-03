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03.11.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Харківська бібліотека потребує на відновлення 128 мільйонів гривень

13 березня внаслідок дій російських окупантів у Харкові постраждала Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка.

Харків бібліотека Короленка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка — найбільша бібліотека Харкова й України, друга за обсягами книгофондів після Національної бібліотеки України імені Вернадського. Обсяг фондів бібліотеки складає 7 мільйонів примірників документів різними мовами. Це фонд національного значення, а також хаб цифрової освіти у Харкові.
 
Наразі у будівлі потрощені вікна, пошкоджень зазнали два книгосховища, головний корпус та рояль, на якому грав російський композитор Сергій Рахманінов. Книжкові фонди на цей час у бібліотеці не пошкоджені, але через порушення температурного режиму це може статися. Також у будівлі пошкоджено вітражі.
 
Кожен бажаючий може приєднатися до відновлення бібліотеки. Це можна зробити перейшовши за посиланням.
 
Нагадаємо, у Харківській області провели пробний запуск рейкового автобуса в Куп'янський район. А починаючи з 3 листопада залізничне сполучення з цим насіленим пунктом здійснюватиметься щодня.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  харьков, библиотека
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