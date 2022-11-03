03.11.2022 14:50 Віталій Хінєвіч
Харківська бібліотека потребує на відновлення 128 мільйонів гривень
13 березня внаслідок дій російських окупантів у Харкові постраждала Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
Повідомляється, що Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка — найбільша бібліотека Харкова й України, друга за обсягами книгофондів після Національної бібліотеки України імені Вернадського. Обсяг фондів бібліотеки складає 7 мільйонів примірників документів різними мовами. Це фонд національного значення, а також хаб цифрової освіти у Харкові.
Наразі у будівлі потрощені вікна, пошкоджень зазнали два книгосховища, головний корпус та рояль, на якому грав російський композитор Сергій Рахманінов. Книжкові фонди на цей час у бібліотеці не пошкоджені, але через порушення температурного режиму це може статися. Також у будівлі пошкоджено вітражі.
Кожен бажаючий може приєднатися до відновлення бібліотеки. Це можна зробити перейшовши за посиланням
.
Нагадаємо, у Харківській області провели пробний запуск рейкового автобуса
в Куп'янський район. А починаючи з 3 листопада залізничне сполучення з цим насіленим пунктом здійснюватиметься щодня.
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