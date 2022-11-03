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03.11.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка насаджувала російські наративи у школі (фото)

Слідчі повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності під Харковом.

Насаджувала російські наративи у школі жінка під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківської прокуратури, під час окупації жителька села Яковенково добровільно надала згоду на призначення її на посаду директора однієї з сільських шкіл Балаклійської територіальної громади.  
 
1 серпня 2022 року «директорка» навіть уклала трудовий договір з «керівником відділу освіти Балаклійського територіального управління Ізюмського району».  Після укладання трудового договору з незаконно сформованою окупаційною владою новопризначена директорка  повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти РФ та видавала розпорядчі накази та очолювала комісію з вилучення у школі української символіки, підручників та документації.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Слідчі повідомили 48-річній жінці про підозру у скоєнні злочину.
 
Источник:   ГУ Нацполіції, Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, предательство, харьков
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