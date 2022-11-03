Під Харковом жінка насаджувала російські наративи у школі (фото)

03.11.2022 14:59 Дмитро Колонєй

Слідчі повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності під Харковом.

1 серпня 2022 року «директорка» навіть уклала трудовий договір з «керівником відділу освіти Балаклійського територіального управління Ізюмського району». Після укладання трудового договору з незаконно сформованою окупаційною владою новопризначена директорка повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти РФ та видавала розпорядчі накази та очолювала комісію з вилучення у школі української символіки, підручників та документації.