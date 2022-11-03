03.11.2022 14:59 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка насаджувала російські наративи у школі (фото)
Слідчі повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції
та Харківської прокуратури
, під час окупації жителька села Яковенково добровільно надала згоду на призначення її на посаду директора однієї з сільських шкіл Балаклійської територіальної громади.
1 серпня 2022 року «директорка» навіть уклала трудовий договір з «керівником відділу освіти Балаклійського територіального управління Ізюмського району». Після укладання трудового договору з незаконно сформованою окупаційною владою новопризначена директорка повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти РФ та видавала розпорядчі накази та очолювала комісію з вилучення у школі української символіки, підручників та документації.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Слідчі повідомили 48-річній жінці про підозру у скоєнні злочину.
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