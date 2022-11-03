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03.11.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

Комунальники усувають 13 пошкоджень на водоводах у Харкові

Ремонтники продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що 2 листопада бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно усунено дев'ять пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано десять оглядових колодязів.
 
Сьогодні, 3 листопада, ремонтники проводять відновлювальні роботи на 13 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема, бригади АВР Холодногірського району розпочали виконання комплексних заходів на водоводі діаметром 1200 мм у районі Окружної дороги.
 
«Зважаючи на складність пошкоджень на водоводі, напередодні розробили дієвий план проведення відновлювальних робіт. Також запаслися необхідними матеріалами та підготували спецтехніку. Ремонт виконують досвідчені майстри, а тому обов'язково впораємося у встановлений термін», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.
 
Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Нагадаємо, до Харківської області надійдуть нові реанімобілі.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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