03.11.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники усувають 13 пошкоджень на водоводах у Харкові

Ремонтники продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 2 листопада бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно усунено дев'ять пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано десять оглядових колодязів.

Сьогодні, 3 листопада, ремонтники проводять відновлювальні роботи на 13 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема, бригади АВР Холодногірського району розпочали виконання комплексних заходів на водоводі діаметром 1200 мм у районі Окружної дороги.

«Зважаючи на складність пошкоджень на водоводі, напередодні розробили дієвий план проведення відновлювальних робіт. Також запаслися необхідними матеріалами та підготували спецтехніку. Ремонт виконують досвідчені майстри, а тому обов'язково впораємося у встановлений термін», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.