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03.11.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

До Харківської області надійдуть нові реанімобілі

Автомобілі закуплені у рамках ініціативи UNITED24.

Швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що 32 автомобілі швидкої медичної допомоги, закуплені в межах ініціативи першої леді України через фандрейзингову платформу UNITED24, поїдуть у Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області.
 
Усього в межах ініціативи уже придбали 84 автомобілі.
 
Автівки обладнані усім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дає змогу швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні.
 
«“Швидкі” облаштовані для транспортування пацієнтів. У них можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів… Вони – це буквально реанімація на колесах», –зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
 
Нагадаємо, медики врятували харків'янку від смерті.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  харьков, медицина
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