03.11.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

До Харківської області надійдуть нові реанімобілі

Автомобілі закуплені у рамках ініціативи UNITED24.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що 32 автомобілі швидкої медичної допомоги, закуплені в межах ініціативи першої леді України через фандрейзингову платформу UNITED24, поїдуть у Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області.

Усього в межах ініціативи уже придбали 84 автомобілі.

Автівки обладнані усім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дає змогу швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні.

«“Швидкі” облаштовані для транспортування пацієнтів. У них можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів… Вони – це буквально реанімація на колесах», –зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.