03.11.2022 14:30 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці розповіли про подробиці обстрілу Куп'янського району
Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: загинула 82-річна жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляв с. Петропавлівка. Поранено 25-річну жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.
2 листопада ворожа армія продовжила обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки.
Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ворожа ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка 82 років.
Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
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