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03.11.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про подробиці обстрілу Куп'янського району

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: загинула 82-річна жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляв с. Петропавлівка. Поранено 25-річну жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.
 
2 листопада ворожа армія продовжила обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки. 
 
Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ворожа ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка 82 років.
 
Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у двох районах Харківщини на мінах підірвалися водії сільгосптранспорту.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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