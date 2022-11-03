03.11.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про подробиці обстрілу Куп'янського району

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: загинула 82-річна жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляв с. Петропавлівка. Поранено 25-річну жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.

2 листопада ворожа армія продовжила обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки.

Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ворожа ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка 82 років.

Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.