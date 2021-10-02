Роковые брейки: Почетная харьковчанка выбывает из сетки престижного турнира в трех шагах от чемпионского титула (видео)

02.10.2021 12:31 Дмитрий Колоней

Харьковчанка Элина Свитолина покидает турнир в США.

Харьковчанка схлестнулась с Онс Жабер из Туниса. Свитолина вела по личным встречам с соперницей 2:0, оба раза - в 2017 и 2019 году одолев ее на харде.

Но на этот раз удача изменила первостоличной спортсменке. Первый сет матча у Элины сперва складывался неплохо - взяв в четвертом гейме подачу соперницы, а после реализованного брейка, и свою, харьковчанка вела 4:1. Но вскоре Жабер реализует со второй и с третьей попытки два брейка подряд - 5:4 в пользу Онс. Потеряв и преимущество, и свои подачи, Элина со второго сетбола уступает партию 4:6.

Во второй партии, увы, ситуация пошла по наклонной с самого начала. Свитолина теряет свою подачу в первом же гейме. А в третьем, Жабер, с четвертой попытки, берет брейк - 3:0. У Элины были шансы нейтрализовать успех соперницы, но три попытки вернуть брейк в четвертом гейме (4:0) и две попытки в шестом (5:1) успехом не увенчались. Взяв свою подачу - 5:2, Элина с двойного матчбола уступает сет 2:6 и матч 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. У Элины один эйс и три двойные ошибки. Но роковую роль сыграли брейк-поинты. Об этом говорит и статистика мачта - Элина использовала лишь 1 из 12 брейков.