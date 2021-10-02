02.10.2021 13:16 Дмитрий Колоней

В Харьков съехались студенты со всей Украины

Более 150 студентов из разных украинских городов приехали в Харьков для участия во Всеукраинском форуме по вопросам студенческого самоуправления "OCC LEVEL UP".



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , "сегодняшнее мероприятие очень значимое и знаковое событие для Первой столицы", - сказал руководитель города Игорь Терехов, открывая студенческий форум.

"Мне очень хочется, чтобы сегодняшняя наша встреча принесла большие плоды. Плоды для вас, для нашего города и нашего с вами сотрудничества. Я очень хочу, чтобы молодежь города Харькова было креативной и успешной, и у вас есть всё для того, чтобы вы такими становились. Наш город, молодёжный город - это круто. Сегодня город Харьков набирает динамику небывалых темпов развития. Вы видите сколько строится и реконструируется, создаётся абсолютно новый вид города и наша с вами задача поддержать это. Прежде всего я хочу, чтобы Харьков стал интересным для инвестиций, а для этого мы сделаем Харьков открытым и прозрачным. И тогда сюда придут инвестиции и бизнес. А ещё хочу, чтобы вы после окончания вузов остались в Харькове. Я понимаю вас, вы хотите хорошей, стабильной, лучшей жизни, и вот наша с вами задача, чтобы такая жизнь была здесь у нас. Это наша общая задача и я уверен, когда мы будем вместе, когда мы будем вместе это делать, то у нас всё получится" - отметил и.о. городского головы Игорь Терехов.

Программа Всеукраинского форума разнообразна: выступления спикеров в сфере образования, решение актуальных вопросов вузов, изучение опыта лучших европейско-форматных самоуправлений в Украине и различные тематические панельные дискуссии.

Организаторами такого масштабного проекта выступили Украинская академия лидерства и Молодежный совет при Харьковском городском голове - организация, которая создаёт самые разнообразные проекты, цель которых сделать Харьков одним из самых комфортных городов.

"Это мероприятие является площадкой по обмену опытом студенческих самоуправлений, приехали лучше всеукраинские практики для того, чтобы поделиться своим опытом, своими кейсами перед другими командами. Глобально мы преследуем цель, чтобы студенческие самоуправления начали не порознь работать, а все вместе, как единая команда, потому что мы понимаем, что только все вместе они могут добиться намного большего результата. На самом деле эта идея родилась где-то 3-4 месяца назад во время встречи студентов с Игорем Александровичем. Тогда они спросили о том, возможно ли провести в Харькове такой форум. Он поддержал такую инициативу и вот это мероприятие состоялось", - заявил глава Молодёжного совета Дмитрий Давидьянц.

Организаторы также предложили довольно необычный формат для эффективного взаимодействия участников - интерактивы на отработку практических навыков работы в команде, Stand Up - представление проблем самоуправлений со стороны, но в комическом стиле, а также "FuckUp или хуже не бывает" - это площадка, где можно рассказать о своих ошибках при реализации проектов и поделиться опытом, как перестать наступать на "грабли".

Проходит форум в Unit.City в Харкове (ул. Академика Павлова, 271).

Для тех, кто не смог попасть на мероприятие, организована онлайн трансляция

Напоним, ранее мы писали о том, что в Харькове пройдет Всеукраинский студенческий форум "OCC LEVEL UP".

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