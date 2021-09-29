29.09.2021 18:58

Всеукраинский студенческий форум пройдет в Харькове

На мероприятие в Харькове съедется молодежь со всей Украины.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в ходе проведения «OCC LEVEL UP» 2 октября 2021 года предполагаются выступления спикеров в сфере образования, интерактивные практические задания на отработку навыков командной работы, панельные дискуссии, розыгрыш подарков.

Будет организована онлайн-трансляция.

Зарегистрироваться и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте мероприятия.

Проводиться форум будет с 10:00 до 20:00 2 октября 2021 года в «UNIT.City» по улице Академика Павлова, 271 .

Вход - бесплатный при регистрации.

Организаторы - Молодежный совет при Харьковском городском голове и Украинская академия лидерства.