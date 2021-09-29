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29.09.2021  18:58   

Всеукраинский студенческий форум пройдет в Харькове

На мероприятие в Харькове съедется молодежь со всей Украины.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в ходе проведения «OCC LEVEL UP» 2 октября 2021 года предполагаются выступления спикеров в сфере образования, интерактивные практические задания на отработку навыков командной работы, панельные дискуссии, розыгрыш подарков.
 
Будет организована онлайн-трансляция.
 
Зарегистрироваться и ознакомиться с более подробной  информацией можно на сайте мероприятия. 
 
Проводиться форум будет с 10:00 до 20:00 2 октября 2021 года в «UNIT.City» по улице Академика Павлова, 271 .
 
Вход - бесплатный при регистрации.
 
Организаторы - Молодежный совет при Харьковском городском голове и Украинская академия лидерства.
 
Тэги:  форум, студенты, харьков, occ level up
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