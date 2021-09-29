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29.09.2021  17:59   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: Разбил машину, протаранив отбойник (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Водитель врезался в отбойник на окружной

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на окружной дороге. 

Здесь в районе Кулиничей, в отбойник врезался легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель пьян и жив. Полиция на месте. Подробной информации пока нет.

 
Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный водитель на Geely влетел в отбойник на Старом Салтове. До этого персонаж во хмелю успел ударить машину на базе Соича и уехать. В целом, можно сказать, что обошлось, так как мужчина мог стать виновником куда более жуткого ДТП.
 
Также мы писали об аварии рейсового автобуса из Лазурного, который с 25 возвращавшимися с моря харьковчанами  на 71 км автодороги «Харьков-Красноград-Перещепино» врезался в отбойник. Водитель в бессознательном состоянии доставлен в Красноградскую больницу. 
Никто из пассажиров, не пострадал. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, отбойник
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