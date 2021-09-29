ДТП в Харькове: Разбил машину, протаранив отбойник (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на окружной дороге.
Здесь в районе Кулиничей, в отбойник врезался легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель пьян и жив. Полиция на месте. Подробной информации пока нет.
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Время остановиться, подвести итоги сделанного и определиться с планами на будущее. Если ваши действия уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет как надо.
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