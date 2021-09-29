29.09.2021 17:59 Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: Разбил машину, протаранив отбойник (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на окружной дороге.

Здесь в районе Кулиничей, в отбойник врезался легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель пьян и жив. Полиция на месте. Подробной информации пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный водитель на Geely влетел в отбойник на Старом Салтове. До этого персонаж во хмелю успел ударить машину на базе Соича и уехать. В целом, можно сказать, что обошлось, так как мужчина мог стать виновником куда более жуткого ДТП.

Также мы писали об аварии рейсового автобуса из Лазурного, который с 25 возвращавшимися с моря харьковчанами на 71 км автодороги «Харьков-Красноград-Перещепино» врезался в отбойник. Водитель в бессознательном состоянии доставлен в Красноградскую больницу.

Никто из пассажиров, не пострадал.