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02.10.2021  14:39   Дмитрий Колоней

В Харьковской детской больнице утепляют грудной корпус (фото, видео)

В лечебном учреждении Харькова проводятся работы в рамках президентской Программы «Большое строительство».


ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, по информации гендиректора Харьковской областной детской клинической больницы №1 Оксаны Пионтковской, идут работы по утеплению зданий на общей площади в 8500 кв. м. Это два корпуса - главный и грудной, переход между корпусами и обустройство кровли.
 
 
Работы по реконструкция проводятся в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство» на 2021 год при поддержке Европейского инвестиционного банка. Как отметила Оксана Пионтковская, планируется замена входных групп, ремонт лестниц, откосов с отливами, теплогидроизоляция фундамента, отмостки, работа по обустройству парапетов. Старая кровля будет заменена новой с покрытием мембраны на площади в 4000 кв. м.
 
В Харьковской детской больнице №1 утепляют грудной корпус. Новости Харькова
 
На объекте сейчас - 35 рабочих. Представитель генподрядчика Дмитрий Сапрыкин сообщил, что сейчас проводятся работы по утеплению фасада, набору подсистемного основания здания, делается мягкая кровля с утеплением основного здания. "Со следующей недели планируем заняться отмосткой грудного корпуса. Асфальтирование сделаем в следующем году, ведь монтаж должен выстоять зиму", - рассказал Дмитрий Сапрыкин.
 
В Харьковской детской больнице №1 утепляют грудной корпус. Новости Харькова
 
Работы по утеплению должны завершить до конца этого года. Здание будет энергосберегающим, так как будет полностью утеплен фасад, фундамент, кровля. Кроме этого, установлены энергосберегающие окна. "Потери тепла для больницы не будет", - отметил представитель генподрядчика.
 
В Харьковской детской больнице №1 утепляют грудной корпус. Новости Харькова
 
Гендиректор больницы отметила, что ждет завершения этого проекта: "Сейчас уже стало немного прохладно и мы чувствуем разницу между главным корпусом, где только проводятся работы, и грудным, где уже практически все завершено".
 

Напомним, ранее мы писали о реконструкции лечебного учреждения под Харьковом, адаптированного к требованиям инклюзии и доступности.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  реконструкция, детская больница, харьков, клочковская, большое строительство
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