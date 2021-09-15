15.09.2021 19:10
Итоги «Большого строительства»: Под Харьковом реконструировали больницу
Здание под Харьковом реконструировали, а также адаптировали к требованиям инклюзии и доступности.
ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, в рамках программы Президента Украины "Большое строительство " реконструирована Лозовская больница. Работы продолжались с 2018 по 2021 год. В мае 2021 года обновленное отделение начало снова принимать пациентов. Общая сметная стоимость работ составила около 11 млн грн.
За время реконструкции в больнице построили несколько входных групп, утеплили фасад, заменили сантехнику и установили томограф. Также здание полностью адаптировали к требованиям инклюзии и доступности.
Сейчас идут работы на других объектах «Большого строительства» Лозовщины: в Близнюковской ЦРБ и Лозовском городском дворце культуры.
Напомним, ранее мы писали, о том, что в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» идут активные работы
на окружной.
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