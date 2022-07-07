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07.07.2022  13:12   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 7 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 7 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • «Рава-Русская» – 30 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
  • Краковец - 50 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
  • «Шегини» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» – 5 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

  • «Тиса» – 15 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

  • «Порубное» – 70 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 6 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 77 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 39 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – граждане Украины.

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Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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