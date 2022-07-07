Ситуация с выездом из Украины 7 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 7 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 6 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 77 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли 39 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – граждане Украины.
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