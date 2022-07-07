В Харькове планируют переложить 200 километров магистральных трубопроводов теплосетей, - Игорь Терехов

Чтобы Харьков прошел отопительный сезон 2022-2023 года, необходимо заменить порядка 200 километров трубопровода.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.
Мэр города отметил, что в прошлом году было уложено порядка ста километров теплосетей. В этом годы объемы работ удвоены из-за того, что российский агрессор бомбит и разбивает городские тепломагистрали.
«Идет усиленными темпами подготовка в осенне-зимнему сезону. Для Харькова это будет, наверное, самый сложный сезон. Очень многое делается, на сегодняшний день мы уже переложили порядка 71 километра магистральных трубопроводов, в планах у нас 200 километров», – сказал он.
Напомним, КП «Харьковские тепловые сети» просит харьковчан обеспечить доступ ремонтных бригад в квартиры, чтобы вовремя устранить преграды для заполнения внутридомовых систем отопления теплоносителем.
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