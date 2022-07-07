07.07.2022 11:18 Рита Парфенова

Коммунальщики просят харьковчан обеспечить доступ в квартиры

Ремонтникам теплосетей важно проверить возможные дефекты, которые возникли из-за размораживания систем.



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КП «Харьковские тепловые сети» просит харьковчан обеспечить доступ ремонтных бригад в квартиры, чтобы вовремя устранить преграды для заполнения внутридомовых систем отопления теплоносителем, передает РЕДПОСТ.

По информации предприятия, ремонтникам важно проверить системы отопления на возможные дефекты, возникшие из-за размораживания.

«До начала отопительного сезона осталось 100 дней! Специалисты коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" в усиленном режиме готовят систему отопления города к зиме и обращаются с просьбой к харьковчанам. Если вас нет дома, передайте ключи старшему по подъезду или соседям, которым вы доверяете. Если в вашей квартире есть размороженный радиатор, это может привести к затоплению всего дома. Специалисты Харьковских тепловых сетей смогут вовремя решить проблему и подготовить ваш дом к отопительному сезону заранее», - отметили на предприятии.

Напомним, в Харькове планируют переложить 200 километров магистральных трубопроводов теплосетей.