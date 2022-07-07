    
Главная Новости Харькова ЖКХ Коммунальщики просят харьковчан обеспечить доступ в квартиры
07.07.2022  11:18   Рита Парфенова

Коммунальщики просят харьковчан обеспечить доступ в квартиры

Ремонтникам теплосетей важно проверить возможные дефекты, которые возникли из-за размораживания систем.


facebook.com/teploseti.kh

КП «Харьковские тепловые сети» просит харьковчан обеспечить доступ ремонтных бригад в квартиры, чтобы вовремя устранить преграды для заполнения внутридомовых систем отопления теплоносителем, передает РЕДПОСТ.

По информации предприятия, ремонтникам важно проверить системы отопления на возможные дефекты, возникшие из-за размораживания.

«До начала отопительного сезона осталось 100 дней! Специалисты коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" в усиленном режиме готовят систему отопления города к зиме и обращаются с просьбой к харьковчанам. Если вас нет дома, передайте ключи старшему по подъезду или соседям, которым вы доверяете. Если в вашей квартире есть размороженный радиатор, это может привести к затоплению всего дома. Специалисты Харьковских тепловых сетей смогут вовремя решить проблему и подготовить ваш дом к отопительному сезону заранее», - отметили на предприятии.

Напомним, в Харькове планируют переложить 200 километров магистральных трубопроводов теплосетей.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  хтс, отопительный сезон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 ЖКХ Как проходит ремонт в котельных обстрелянных районов Харькова (фото) 16.06 ЖКХ Перерасчет за горячую воду: как подать заявление в Харькове пояснили в ХТС 10.06 Криминал и происшествия Харьковские тепловики поймали воров, чудом не погубивших людей (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 