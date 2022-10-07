07.10.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

З Харкова до Ізюма запускають рейковий автобус

На Харківщині продовжують відновлювати залізничне сполучення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що з 10 жовтня почнуть курсувати рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.

«Відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків та залізничників. У короткі терміни було усунуто близько 25 пошкоджень колій, шпал, стрілочних переводів тощо. Наразі близько 100 залізничників та понад 10 одиниць спецтехніки відновлюють залізничну інфраструктуру на Харківщині.

Після запуску пасажирського сполучення Ізюм та близькі до нього населені пункти зможуть швидше отримувати допомогу, а вимушені переселенці зможуть повернутись додому, щоб оглянути свої домівки.

Також уже відновили пасажирське сполучення за маршрутами Харків — Балаклія, Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв. Як тільки отримаємо «зелене світло» від ЗСУ та піротехніків, розпочнемо роботи над відновленням сполучення з ключовим залізничним вузлом Харківщини – Куп’янськом», – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Приміський потяг №6403/6404, який сполучатиме Харків та Ізюм, вирушатиме з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Ізюму о 10:47. З Ізюму потяг вирушатиме о 17:02 та прибуває до Харкова о 20:48.

Потяг №6602/6603, який сполучатиме Балаклію та Ізюм, вирушатиме з Ізюму о 10:59, а прибуватиме до Балаклії о 12:29. З Балаклії потяг відправлятиметься о 15:08 і прибуватиме на станцію Ізюм о 16:38.

Обидва потяги курсуватимуть щоденно.