07.10.2022 17:46 Дмитро Колонєй

Патизанський рух на окупованих територіях посилиться

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія” розповів про партизанський рух та рух опору на тимчасово окупованих територіях України.

“Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися.

Ми бачимо потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Робота полягає не лише в знищенні колаборантів. До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з самого першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те окупанти намагаються не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати росгвардію, підрозділи фсб для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують”, – запевнив представник воєнної розвідки України.