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07.10.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Українців запрошують на бета-тестування електронного документу в Дії

Послуга єВитяг реалізовується Мінцифрою спільно з МВС та ДМС за експертної підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що в застосунку Дія невдовзі можна буде отримати витяг про місце проживання. Ця послуга вже доступна на порталі Дія.
 
Відповідний документ може знадобитися під час отримання держпослуг, оформлення на роботу чи відкриття рахунку в банку та в різних життєвих ситуаціях, де необхідно підтвердити місце проживання. Таким чином, Мінцифри запрошує українців допомогти та протестувати документ.
 
Для того, щоб долучитись до бета-тесту необхідно мати:
 
  • верифікований податковий номер (РНОКПП);
  • зареєстроване місце проживання;
  • вік понад 14 років.
Щоб протестувати послугу для своєї дитини до 14 років, потрібно мати додане свідоцтво про народження дитини в застосунку. Долучитись до тестування можна за посиланням.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  дія
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