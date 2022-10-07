07.10.2022 18:00 Дмитро Колонєй
Субсідії та пільги: які зміни введені та ще очікують мешканців Харкова
Про це поінформували у Пенсійному фонді Харкова.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Пенсійний фонд, введені та ще будуть впроваджені зміни щодо оформлення та виплати пільг та субсидій.
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З жовтня 2022 року субсидії та пільги виплачує ПФУ.
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Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.
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З 1 грудня 2022 року звертатися за оформленням житлових субсидій та пільг необхідно буде до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності, тобто подавати заяви можна у будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання громадян.
Додаткову інформацію та консультації жителі міста можуть отримати у відділі персоніфікованого обліку отримувачів пільг.
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