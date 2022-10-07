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07.10.2022  16:59   Дмитро Колонєй

На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів

Про це інформує КП «Харківводоканал».


На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» перекладають внутрішньоквартальний трубопровід на пр. Гагаріна. 
 
За інформацією начальника служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району КП «Харківводоканал» Олексія Мацюка, 25 м технічно зношеної ділянки водоводу міняють без відключення споживачів. За його словами, мережа забезпечує водою частину жителів пр. Гагаріна та вул. Одеської. 
 
«Вже завершили земляні та підготовчі роботи, розпочали зварювальні - на поліетиленових трубах для подальшої заміни технічно зношеної ділянки. На цьому ж відрізку мереж оновили запірну арматуру та встановили новий пожежний гідрант. Роботи плануємо завершити у неділю», - зазначив Олексій Мацюк.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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