07.10.2022 16:59 Дмитро Колонєй
На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів
Про це інформує КП «Харківводоканал».
На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» перекладають внутрішньоквартальний трубопровід на пр. Гагаріна.
За інформацією начальника служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району КП «Харківводоканал» Олексія Мацюка, 25 м технічно зношеної ділянки водоводу міняють без відключення споживачів. За його словами, мережа забезпечує водою частину жителів пр. Гагаріна та вул. Одеської.
«Вже завершили земляні та підготовчі роботи, розпочали зварювальні - на поліетиленових трубах для подальшої заміни технічно зношеної ділянки. На цьому ж відрізку мереж оновили запірну арматуру та встановили новий пожежний гідрант. Роботи плануємо завершити у неділю», - зазначив Олексій Мацюк.
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