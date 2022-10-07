07.10.2022 16:59 Дмитро Колонєй

На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів

Про це інформує КП «Харківводоканал».



На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» перекладають внутрішньоквартальний трубопровід на пр. Гагаріна.

За інформацією начальника служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району КП «Харківводоканал» Олексія Мацюка, 25 м технічно зношеної ділянки водоводу міняють без відключення споживачів. За його словами, мережа забезпечує водою частину жителів пр. Гагаріна та вул. Одеської.

«Вже завершили земляні та підготовчі роботи, розпочали зварювальні - на поліетиленових трубах для подальшої заміни технічно зношеної ділянки. На цьому ж відрізку мереж оновили запірну арматуру та встановили новий пожежний гідрант. Роботи плануємо завершити у неділю», - зазначив Олексій Мацюк.