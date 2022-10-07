07.10.2022 16:42 Дмитро Колонєй

Під Харковом депутат-перевізник співпрацював з окупантами (фото)

Підозрюється у держзраді під Харковом народний обранець.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, розслідуванням встановлено, що депутат з Куп‘янська від однієї з політичних партій, підприємець у сфері надання пасажирських перевезень, під час окупації міста співпрацював з представниками держави-агресора.

Маючи 69 автобусів, він провадив свою діяльність на окупованій території з дозволу «нової влади» — так званої «Военно-гражданской администрации».

Так, чоловік організував систематичні перевезення між окупованими територіями. Але російські куратори надали йому згоду і на новий маршрут: з Куп‘янського району до м. Краснодар РФ.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.